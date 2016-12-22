Парламентская делегация Малайзии прибыла в Беларусь

В нашу страну с официальным визитом прибыла парламентская делегация во главе со спикером Палаты представителей Малайзии Пандикаром Амином Мулиа, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Мы очень заинтересованы в развитии отношений с вами. Заинтересованы, потому что вы не предъявляете нам никаких предварительных условий, не ставите их перед нами, как это делают некоторые", - заявил Александр Лукашенко на встрече с Пандикаром Амином Мулиа.

"Вы приехали очень своевременно: мы недавно избрали новый парламент. И мы, конечно же, будем формировать в нашем парламенте группу друзей с вашей страной", — сказал Лукашенко.



Межпарламентское сотрудничество, по его словам, должно стать одним из краеугольных камней в фундаменте белорусско-малайзийских отношений.

По планам, с 19 по 23 декабря делегация посетит предприятия-гиганты Беларуси - ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" и ОАО "БелАЗ", Национальную академию наук Беларуси, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и республиканского горнолыжный центр "Силичи".