Парламентская делегация Малайзии прибыла в Беларусь
Политика
19 декабря 2016
АА
В Национальном собрании будет создана "группа дружбы" с Малайзией, заявил президент Александр Лукашенко .
В нашу страну с официальным визитом прибыла парламентская делегация во главе со спикером Палаты представителей Малайзии Пандикаром Амином Мулиа, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
"Мы очень заинтересованы в развитии отношений с вами. Заинтересованы, потому что вы не предъявляете нам никаких предварительных условий, не ставите их перед нами, как это делают некоторые", - заявил Александр Лукашенко на встрече с Пандикаром Амином Мулиа.
"Вы приехали очень своевременно: мы недавно избрали новый парламент. И мы, конечно же, будем формировать в нашем парламенте группу друзей с вашей страной", — сказал Лукашенко.
Межпарламентское сотрудничество, по его словам, должно стать одним из краеугольных камней в фундаменте белорусско-малайзийских отношений.
По планам, с 19 по 23 декабря делегация посетит предприятия-гиганты Беларуси - ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" и ОАО "БелАЗ", Национальную академию наук Беларуси, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и республиканского горнолыжный центр "Силичи".
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