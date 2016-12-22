Россияне доверяют Лукашенко больше всех в СНГ
19 декабря 2016
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев стали лидерами по рейтингу доверия среди президентов стран СНГ в опросе среди россиян.
фото: YouTube
Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.
По данным опроса, Лукашенко доверяют 65% россиян, Назарбаеву — 54%. Другим главам государств выказывают доверие от 2% до 11% опрошенных.
Большинство россиян также назвали Беларусь (68%) и Казахстан (51%) самыми успешными и стабильными странами СНГ. Они пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян.
Лидируют Минск и Астана в вопросе о главных партнерах Москвы на международной арене. Беларусь получила 66% положительных ответов, Казахстан — 55%.
По критерию обеспечения прав русскоязычного населения Беларусь (69% — при 27% в 2010 году) и Казахстан (38%, при 18% в 2013 году) вновь выходят на первые строчки в списке.
-
22 декабря советнику-посланнику посольства России в Беларуси Вадиму Гусеву был заявлен протест.
-
Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.
-
Александр Лукашенко соответствующим указом освободил Игоря Бузовского от должности заместителя главы Администрации президента.
-
Глава государства Александр Лукашенко рассказал о предстоящей реформе в Администрации президента Беларуси. Соответствующие заявления он сделал сегодня, принимая кадровые решения о назначении руководства Администрации.
-
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил в среду руководство своей Администрации.
-
Возводить взаимные претензии по поводу поставок и блокировки белорусского продовольствия в Россию в ранг политических противоречий, как это зачастую происходит в СМИ, абсурдно, считает посол России в Беларуси Александр Суриков.
-
Как пояснил премьер-министр, Беларусь вовсе не против той цены на газ, которую предлагает Россия, а хочет лишь равных условий хозяйствования.
-
Россельхознадзор высказал обеспокоенность в связи с неоднократными грубыми нарушениями, допускаемыми районными потребительскими обществами Беларуси при поставках в Российскую Федерацию.
-
В Национальном собрании будет создана "группа дружбы" с Малайзией, заявил президент Александр Лукашенко .
-
Минск готов оплатить 425 млн долларов долга за газ, если получит новые транши кредита из Евразийского фонда стабилизации и развития. Кроме того, Беларусь хочет новых льгот в виде 300 млн долларов ежегодной компенсации за высокие цены на газ.
-
Премьер-министр Андрей Кобяков, представляя коллективу Министерства труда и социальной защиты нового министра Валерия Малашко, отметил, что правительство ждет от руководителя ведомства свежего взгляда на проблемы социальной сферы.
-
Беларусь хочет иметь добрые отношения с США, но не будет бежать впереди паровоза.
-
15 декабря Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Результатом стали массовые перестановки в министерствах и ведомствах.
-
Уровень сотрудничества между странами, по определению Александра Лукашенко, «никакой». Белорусский президент надеется, что визит главы Ирана в Беларусь поспособствует решению этой проблемы.
-
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила рекомендацию "О согласованных действиях государств - членов Евразийского экономического союза в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия".
-
Деревообработка, цементная отрасль и сельское хозяйство будут в фокусе зрения правительства в первой половине будущего года.
-
В Палате представителей Нацсобрания создали рабочую группу, которая займется изучением вопроса смертной казни.
-
Президент напомнил иностранным послам, что сегодня Минск стал значимой площадкой для урегулирования региональных кризисов, а Беларусь ассоциируется с "островком стабильности" в регионе.
-
Президент Беларуси своим указом одобрил проект соглашения с Россией и уполномочил КГБ провести переговоры и подписать документ.
-
Леонид Шенец освобожден по соглашению сторон от должности первого заместителя министра энергетики Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета Министров от 7 декабря №1004, которое опубликовано на Национальном правовом портале.
-
На международном автосалоне NAIAS, который традиционно пройдет в Детройте в январе 2017 года, компания Audi впервые продемонстрирует новый концептуальный автомобиль Audi Q8 concept.
-
Основным владельцем недавно открытого торгового центра Galleria Minsk, в который входит и отель «Хилтон», является первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев.
-
Здоровый образ жизни, кроме правильного питания, предусматривает регулярные занятия спортом. Только комплекс мер позволит поддерживать организм в хорошей форме.
-
Проживание в отеле из снега и льда — такое же экстремальное зимнее развлечение, как сноубординг, купание в проруби или катание на собачьих упряжках.
-
Александр Лукашенко считает возможным построить вторую взлетно-посадочную полосу в национальном аэропорту Минск силами отечественных строительных и подрядных организаций.
-
ОБСЕ отметила хорошую организацию выборов в Беларуси, но констатировала ряд системных проблем
Ермошина: около 4 тысяч избирателей не донесли бюллетени до урн
«Некоторые улучшения» при «серьезных проблемах» - США дали оценку выборам в Беларуси
Президент Беларуси обсудил результаты парламентских выборов с главой Администрации
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.
-
-
Компания Gartner сделала прогноз десяти главных технологических инноваций для бизнеса
Gartner определила технологические инновации следующей пятилетки
Три федеральных кита экономики Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия
-
-
-
-