Россияне доверяют Лукашенко больше всех в СНГ

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев стали лидерами по рейтингу доверия среди президентов стран СНГ в опросе среди россиян.

Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

По данным опроса, Лукашенко доверяют 65% россиян, Назарбаеву — 54%. Другим главам государств выказывают доверие от 2% до 11% опрошенных.

Большинство россиян также назвали Беларусь (68%) и Казахстан (51%) самыми успешными и стабильными странами СНГ. Они пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян.

Лидируют Минск и Астана в вопросе о главных партнерах Москвы на международной арене. Беларусь получила 66% положительных ответов, Казахстан — 55%.

По критерию обеспечения прав русскоязычного населения Беларусь (69% — при 27% в 2010 году) и Казахстан (38%, при 18% в 2013 году) вновь выходят на первые строчки в списке.