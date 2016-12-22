Кобяков все еще надеется договориться с Россией по цене на газ
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
20 декабря 2016
АА
Как пояснил премьер-министр, Беларусь вовсе не против той цены на газ, которую предлагает Россия, а хочет лишь равных условий хозяйствования.
"Нас интересует не столько цена на газ – хотя это, конечно, важно, сколько разница в ценах между РФ и РБ. Если в регионах, которые находятся рядом с Республикой Беларусь цена на газ в два с лишним раза ниже, чем в Республике Беларусь, то вполне понятно, что конкурентоспособность товаров, которые производятся в Республике Беларусь, будет заведомо хуже, чем на территории Российской Федерации", - пояснил Андрей Кобяков в интервью агентству Reuters. - "Поэтому мы говорим: мы не против, если вы у себя поднимете цены до уровня сопоставимого с белорусским, мы вам вопросов не будем задавать. Но если вы не можете поднять у себя внутри, тогда приведите цены для Белоруссии в соответствии с вашими ценами. Тем более, что на это есть вся договорная правовая база, которая подписана еще в 2011 году".
Как пояснил Андрей Кобяков, Беларусь рассчитывает на то, что по итогам активного диалога, который сейчас идет, будет достигнут компромиссный результат.
"Должны быть сопоставимые, а лучше – равные условия между субъектами хозяйствования для того, чтобы можно было вести разговор по всем четырем свободам экономического союза, а не изюм из булки выковыривать и считать, что остальные должны с этим соглашаться. Мы найдем, я думаю, решение. Наше сотрудничество должно учитывать интеграционную составляющую. В противном случае, интеграция просто не будет работать", - заявил премьер-министр Беларуси.
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