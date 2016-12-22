Россельхознадзор высказал обеспокоенность недобросовестностью организаций Белкоопсоюза
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
20 декабря 2016
АА
Россельхознадзор высказал обеспокоенность в связи с неоднократными грубыми нарушениями, допускаемыми районными потребительскими обществами Беларуси при поставках в Российскую Федерацию.
Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям считает необходимым сделать некоторые предупреждения касаемо поставок, осуществляемых районными потребительскими обществами Беларуси, сообщила "Ежедневнику" помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова.
Речь идет о поставках мяса и мясного сырья, в ходе досмотра которых были установлены срезанные и нечитаемые ветеринарные клейма, отсутствие маркировочных этикеток, а также признаки порчи продукции. Между тем подобные нарушения несут риск, в принципе связанный с поставкой продукции неизвестного происхождения.
В текущем месяце в пунктах предварительного уведомления и учета продукции «Красная горка» и «Красный камень» Управлением Россельхознадзора по указанным причинам возвращено более 100 тонн мяса и мясной продукции.
Вместе с тем приближающийся период новогодних праздников придал существующей проблеме дополнительный импульс.
Так, в период с 17 по 19 декабря текущего года в пунктах предварительного уведомления Брянской и Смоленской областей возвращено 38 тонн мяса говядины.
В соответствии с представленными документами продукция была выработана Лельчицким райпо ОСП «Производственный комбинат» и филиалом «Столинзаготпромторг» Столинского райпо, Республика Беларусь. При проведении ветеринарного контроля были установлены нечитаемые ветеринарные клейма.
Поскольку соотнести фактически ввозимую продукцию с представленными ветеринарными сертификатами не представилось возможным, а также достоверно подтвердить белорусское происхождение сырья, грузы вернули отправителям.
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