Суриков осудил информационную атаку белорусских государственных СМИ на Россельхознадзор

Возводить взаимные претензии по поводу поставок и блокировки белорусского продовольствия в Россию в ранг политических противоречий, как это зачастую происходит в СМИ, абсурдно, считает посол России в Беларуси Александр Суриков.

По словам Александра Сурикова, его огорчают продуктовые разногласия, возникающие время от времени между Беларусью и Россией.

Дипломат считает, что главная задача двух служб, Россельхознадзора и Минсельхозпрода, заключается в том, чтобы потребительский рынок двух стран обеспечивался качественной продовольственной продукцией.

Суриков отметил, что в текущем году в Россию было поставлено порядка 1,11 млн тонн белорусских продовольственных товаров (мясо-молочная отрасль). А возвращено службой Россельхознадзора обратно производителям 7,5 тыс. тонн, что составляет только 0,7% от всей поставляемой продукции. Также на сегодняшний день только 20 из 600 белорусских предприятий имеют предписание о временном ограничении поставок на российский рынок.

На взгляд дипломата, эти цифры говорят сами за себя: поставляемые продукты белорусского производства – очень высокого качества.

«Так за что мы ругаем Россельхознадзор? За то, что он обеспечивает прекрасное отношение российского потребителя к белорусскому продовольствию? – заявил Александр Суриков. – Нельзя же ведь за деревьями не видеть леса. Главное – это качество и авторитет белорусской продукции на российском рынке. И это обеспечивается специальными российскими и белорусскими службами».

А достаточно пристальное внимание к белорусской продукции со стороны российских контролирующих органов дипломат объяснил тем, что на долю России приходится до 95% объема экспорта белорусских продовольственных товаров, а отдельные группы товаров, например, масло и сыр составляют как минимум 10% российского рынка.

«Поэтому возводить нужнейшие для общества вещи в ранг политических противоречий, как это начинает происходить зачастую в СМИ, абсурдно. И хватит уже на эту тему выплескиваться в эфир», – отметил дипломат.

Вопросы поставок и блокировки белорусского продовольствия в Россию должны обсуждать между собой только две службы, Минсельхозпрод и Россельхознадзор, считает посол Росси в Беларуси Александр Суриков.