Главой Администрации президента стала Кочанова

Об этом сообщили в телеэфире телеканала «Беларусь 1» днем 21 декабря.

«Наталья Кочанова, вице-премьер Беларуси, назначена на должность главы Администрации президента Беларуси. Максим Рыженков, первый вице-президент НОК — заместителем главы Администрации президента», — рассказали в эфире телеканала.

Напомним, 5 декабря 2016 года Александр Косинец и Константин Мартынецкий были освобождены от должностей главы Администрации президента и первого заместителя главы Администрации президента в связи с переходом на другую работу. Чиновники продержались на своих должностях недолго — два и полтора года соответственно. Об их новом месте работы до сих пор ничего неизвестно.