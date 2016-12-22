Главой Администрации президента стала Кочанова

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил в среду руководство своей Администрации.
Об этом сообщили в телеэфире телеканала «Беларусь 1» днем 21 декабря.
«Наталья Кочанова, вице-премьер Беларуси, назначена на должность главы Администрации президента Беларуси. Максим Рыженков, первый вице-президент НОК — заместителем главы Администрации президента», — рассказали в эфире телеканала.
Напомним, 5 декабря 2016 года Александр Косинец и Константин Мартынецкий были освобождены от должностей главы Администрации президента и первого заместителя главы Администрации президента в связи с переходом на другую работу. Чиновники продержались на своих должностях недолго — два и полтора года соответственно. Об их новом месте работы до сих пор ничего неизвестно.
Глава государства Александр Лукашенко рассказал о предстоящей реформе в Администрации президента Беларуси. Соответствующие заявления он сделал сегодня, принимая кадровые решения о назначении руководства Администрации.
Возводить взаимные претензии по поводу поставок и блокировки белорусского продовольствия в Россию в ранг политических противоречий, как это зачастую происходит в СМИ, абсурдно, считает посол России в Беларуси Александр Суриков.
Минск готов оплатить 425 млн долларов долга за газ, если получит новые транши кредита из Евразийского фонда стабилизации и развития. Кроме того, Беларусь хочет новых льгот в виде 300 млн долларов ежегодной компенсации за высокие цены на газ.
Премьер-министр Андрей Кобяков, представляя коллективу Министерства труда и социальной защиты нового министра Валерия Малашко, отметил, что правительство ждет от руководителя ведомства свежего взгляда на проблемы социальной сферы.
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила рекомендацию "О согласованных действиях государств - членов Евразийского экономического союза в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия".
Леонид Шенец освобожден по соглашению сторон от должности первого заместителя министра энергетики Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета Министров от 7 декабря №1004, которое опубликовано на Национальном правовом портале.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.