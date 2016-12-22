Лукашенко предложил реформировать Администрацию

Президент обратил внимание на важность идеологической составляющей в работе Администрации президента. «А культура, спорт, да и здравоохранение — это главная основа нашей идеологии», — отметил он. При этом акцент делается именно на конкретных действиях в той или иной сфере, а не просто обсуждении в СМИ. Хотя это обсуждение также должно быть, причем честным и объективным, передает БЕЛТА.

«Считаю, что нам надо сократить одну из должностей заместителя (скорее всего, это заместитель главы Администрации по идеологии), существенно перестроив идеологическое направление, закрепив его за первым заместителем. Скорее всего — я просто высказываю свое предположение, а вы там посмотрите», — отметил Александр Лукашенко, обращаясь к назначенному руководству Администрации президента.

При этом глава государства считает нужным сохранить управление идеологии, так как в сфере его ответственности лежит большой спектр работы.

По словам президента, часть соответствующих функций и полномочий должна перейти к пресс-секретарю главы государства. «Она (Наталья Эйсмонт. — Прим. редакции) человек уже опытный и чуть-чуть недозагружена и властными полномочиями, и организационными. Поэтому ее нужно вовлечь в этот водоворот. Потому что идеологическая составляющая — она прежде всего идет от президента, — сказал глава государства. — Поэтому вам надо больше подтягивать пресс-секретаря с небольшой (хотя, относительно небольшой) пресс-службой».

Перед главой и первым заместителем главы Администрации президента Натальей Кочановой и Максимом Рыженковым президент поставил конкретные задачи по реформированию и обновлению этого госоргана, избавлению от излишних бюрократических функций. «Мы никуда не денемся от этого обновления. Останутся работать только те, кто будет профессионален, образован, кто хочет работать и шевелиться. Нет результатов — нет больших должностей. Это обновление должно закончиться соответствующим статусом государственного служащего. Мы должны поднять его на небывалую доселе высоту», — заявил Лукашенко.

«Госслужащих должно быть столько, сколько нужно. Потому что мы уж слишком раздули этот институт. Оставшиеся госслужащие, как и военные люди, должны получить самый высокий статус. Но это должен быть оптимальный минимум в стране. Лишних людей в госаппарате быть не должно», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Одновременно президент отметил, что, как ему докладывают, в Беларуси госаппарат в расчете на численность населения наиболее минимальный и оптимальный в мире. «Но я вижу, что мы еще можем двигаться. Мы планировали 50% сократить. Очень тяжело будет на первом этапе. Правительство предлагает, и я направил вам эти документы сегодня — порядка 30% получается, даже 33−35%. Это хороший шаг на этом этапе», — сказал он.

Глава государства отметил, что сокращение численности госаппарата само по себе не является самоцелью. «По сравнению с другими не так уж много мы денег на это тратим. Главное, что лишние чиновники, которые друг у друга порой болтаются под ногами, — это вред. Надо оставить столько, сколько надо, сократив соответствующие функции, и перенести эти функции вниз на предприятия», — считает Александр Лукашенко.

Он привел пример из области сельского хозяйства, где уже нет необходимости в массовом контроле тех или иных технологических процессов со стороны чиновников. «Нечего сегодня бегать по колхозам и совхозам, сеять и убирать. Это пустое времяпрепровождение. В районах осталось полтора-два проблемных хозяйства, куда надо ехать и сеять и убирать. Председатель райисполкома и первый заместитель с этим справятся», — подчеркнул глава государства.