МИД Беларуси расценил высказывания российского историка как неуважение суверенитета

В ходе встречи в МИД российскому дипломату был заявлен протест в связи с высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» Леонида Решетникова.

МИД заявил о «необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений». Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, – уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности.

В своем выступлении Леонид Решетников назвал Беларусь исторической частью России и упрекнул ее в отдалении от Москвы.