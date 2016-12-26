Поедет ли Лукашенко на саммиты в Санкт-Петербург?

Александр Лукашенко не планирует принимать участие в саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 26 декабря, в Санкт-Петербурге.
Об этом РБК рассказали три человека, знакомые с организацией саммитов. В пресс-службе президента Беларуси в воскресенье на звонки не отвечали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос РБК также не ответил.
На прошлой неделе Песков не смог сказать журналистам, состоятся ли переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. «На полях будет ряд двусторонних встреч. Будет отдельное общение с [президентом Казахстана] Назарбаевым — это то, что уже запланировано, в воскресенье они вместе ряд объектов посетят», — отметил Песков 23 декабря (цитата по «РИА Новости»).
Тогда же Песков сообщил, что оба саммита являются неформальными и предновогодними.
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