Глава белорусского парламента заявил о наличии нерешенных проблем в отношениях с Россией

Глава нижней палаты парламента Беларуси, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Владимир Андрейченко заявил о наличии серьезных проблем во взаимоотношениях России и Беларуси.

"Положа руку на сердце, давайте откровенно спросим у себя: все ли так благостно в наших отношениях, можно ли быть довольными текущим состоянием дел? Абсолютно нет", - сказал Андрейченко в понедельник в ходе заседания 51-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Он отметил, что "при всех очень весомых достижениях есть ряд вопросов и проблем, требующих серьезного внимания как организаторов интеграционного процесса, так и союзных парламентариев", пишет Interfax.by.

В частности, Владимир Андрейченко напомнил, что в последнее время много говорится об укреплении торгово-экономического сотрудничества и необходимости роста товарооборота между РФ и Беларусью, а также о "устранении барьеров двусторонней торговли, создании равных условий для субъектов хозяйствования, о совместных импортозамещающих производствах, реализации согласованной сельскохозяйственной промышленной политики".

"Но на самом деле принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза, причем это делается практически регулярно", - сказал спикер нижней палаты парламента Беларуси.

Он также заявил, что не соответствует белорусским интересам и ситуация в отношении Евразийского экономического союза. "С момента запуска ЕАЭС 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьезного экономического решения, исключение составляет подписание, и то с опозданием на год, пакета документов по формированию общего рынка лекарственных средств, который тоже пока, к сожалению, не заработал", - сказал Андрейченко.

По его мнению, "складывается ощущение, что экономический союз превращается в чисто политический проект".

"У нас не может не вызывать озабоченности сужение важного для Беларуси российского рынка и периодическое возникновение споров с доступом на него молочной и другой белорусской продукции", - сказал парламентарий.

Кроме того, он напомнил, что "в свое время в рамках Союзного государства было принято решение о равнодоходных ценах на газ для белорусских и российских субъектов хозяйствования, но оно так и осталось на бумаге".

По словам Андрейченко, "в результате дополнительная нагрузка на экономику Беларуси за последние 10 лет составила 15 млрд долларов".

В своем выступлении политик обратил внимание на ситуацию на белорусско-российской границе, добавив, что она "выходит за рамки как договорной базы, так и здравого смысла".

"20 лет все было нормально. С 2004 года мы успешно применяли единую миграционную карту, которую иностранцы получали при въезде в Союзное государство, и предъявляли при выезде. Сейчас вдруг все это стало невозможным, причем сделано это было без всяких консультаций и предварительных уведомлений", - заявил Андрейченко.

По его словам, "в информационной политике складывается ощущение, что в российском общественном мнении пытаются переформатировать образ Беларуси и белорусов". "Из лучших друзей и преданных союзников нас пытаются представить в качестве неискренних и несамостоятельных, живущих за счет России, партнеров, которые в любой момент могут стать русофобами и повторить путь Украины", - сказал парламентарий.

Он считает, что Парламентское собрание Союза Беларуси и России должно приложить максимальные усилия к тому, чтобы разрешить обозначенные им моменты, которые "абсолютно негативно влияют на наши интеграционные процессы и могут их затормозить".

Особенно важно это в преддверии 20-летия подписания договора о Союзе Беларуси и России, которое должно отмечаться в следующем году, сказал В.Андрейченко.

