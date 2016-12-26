Из-за отсутствия Лукашенко на саммите в Санкт-Петербурге ОДКБ остался без нового секретаря

На саммит не приехал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК.



По словам Бордюжи, президенты Армении, России, Казахстана и Киргизии договорились вернуться к этому вопросу в апреле, на очередном саммите, когда будет кворум.



В понедельник на саммите обсуждалась деградирующая ситуация в Афганистане, положение на таджико-афганской границе. Президент России Владимир Путин проинформировал о действиях в Сирии, сообщил Бордюжа.

В понедельник, 26 декабря, в Санкт-Петербруге наряду с саммитом ОДКБ проходил и саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его итогам, в частности, президентами четырех стран – России, Киргизии, Казахстана и Армении был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС. Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков говорил, что отсутствие на саммитах Лукашенко не скажется обсуждению вопросов, связных с интеграцией. Документы, по словам Пескова, ранее были согласованы и будут переданы в Минск для подписания.





