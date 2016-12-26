Макей оставил запись в книге соболезнований в посольстве России в Минске

Белорусы рассматривают горе, которое произошло вчера в России, как личное, сказал журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, оставляя запись в Книге соболезнований в российском посольстве в Беларуси, пишет Sputnik.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.



Книга соболезнований будет открыта в российской дипломатической миссии 26 и 27 декабря. Сейчас иностранные дипломаты посещают посольство и оставляют записи в книге. "Поверьте, это (скорбь и боль утраты — Sputnik) испытывает каждый белорус", — сказал Макей. При этом он отметил, что вереница людей, которая приходит к российскому посольству и оставляет цветы, приходит сюда по зову сердца.



"Братство для белорусов не пустой звук. Оно живет в сердце каждого. Горько смотреть, как череда бедствий и несчастий навалилась на соседей", — сказал Макей.



Дипломат подчеркнул, что всем "надо остановиться и задуматься, поскольку человеческая жизнь — это самое главное, что может быть". "Искренне сопереживаем нашим братьям", — сказал Макей.