В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отсутствие Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ не помешает обсуждать вопросы интеграции.

По его словам, все готовые к подписанию документы уже согласованы, их просто направят в Минск, пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что слово «манкирует» здесь уместно», - добавил Песков по поводу отсутствия Лукашенко на упомянутых саммитах. Говорить о причинах он не стал, подчеркнув, что это дело пресс-службы Лукашенко.