В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ
Политика
26 декабря 2016
АА
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отсутствие Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ не помешает обсуждать вопросы интеграции.
фото: ria.ru
По его словам, все готовые к подписанию документы уже согласованы, их просто направят в Минск, пишет РИА Новости.
«Я не думаю, что слово «манкирует» здесь уместно», - добавил Песков по поводу отсутствия Лукашенко на упомянутых саммитах. Говорить о причинах он не стал, подчеркнув, что это дело пресс-службы Лукашенко.
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