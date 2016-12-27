Президент уволил главу ГПК

В соответствии с указом президента Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как следует из президентского указа, Мальцев уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 27 декабря.

Леонид Мальцев родился в 1949 году в деревне Ветеневка Слонимского района. Один из чиновников-долгожителей. Занимал высокие должности в силовых структурах с момента обретения Беларусью суверенитета.

Правда, первый раз у руля Минобороны Мальцев находился недолго (1995−1996 гг.). Был уволен «за проступок, дискредитирующий воинское звание офицера»: появление в общественном месте в нетрезвом виде, пишет tut.by.

Но уже в 2000—2001 гг. он пребывал в ранге заместителя госсекретаря Совбеза, а в 2001—2009 гг. вновь возглавлял Минобороны. В декабре 2009 года назначен госсекретарем Совета безопасности. Спустя четыре года ему доверили Госпогранкомитет.

Имеет высшее воинское звание — генерал-полковник. Награжден орденом Воинской Славы, Орденом «За службу Родине» I степени, российским орденом Дружбы, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2 и 3 степени, медалями.

