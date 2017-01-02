Regnum собирается подать в суд на представителя российского МИДа

Скандал вокруг агентства, чьих авторов задержали в Беларуси, продолжается. Посол России в Беларуси, а также представитель российского МИДа осудили позицию агентства. В ответ Regnum грозит представителю внешнеполитического ведомтсва судом.

Российское агентство Regnum заявило, что подает в суд на официального представителя МИД России Марию Захарову, обвинив ее в клевете. Заявление размещено на сайте агентства.



«Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА Regnum и агентство в целом», — говорится в заявлении.

В сообщении утверждается, что слово «недонарод» в отношении белорусского народа не употреблялось авторами агентства. А слово «недогосударство» употреблялось автором ИА Regnum только в отношении Украины "и тех, кто сознательно идут по ее пути".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга, заявила, что "судьбы этих журналистов, сотрудничавших и сотрудничающих с российскими СМИ, учитывая ваши настоятельные просьбы и запросы, которые мы получаем, находятся в сфере нашего пристального внимания".

"Мы разделяем то, что было сказано послом, что употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов, — это недопустимо", - заявила представитель МИДа.

"Вы говорите о том, что они предупреждали Беларусь от движения в сторону Запада и "заигрывания" с национализмом. Это была Ваша цитата, и я не могу это комментировать. Хочу сказать, что "недонарод" и "недогосударство" из уст людей, которые влияют на общественное мнение — это просто непотребные вещи, потому что они могут способствовать разжиганию межнациональной проблемы и ксенофобии", — сказала Захарова.

Ранее в МИД России пожаловалось само агентство «Регнум», недовольное словами посла Сурикова. Он же в своих комментариях осудил задержанных, указав на их радикализм и на то, что они вбивали клинья в дружбу белорусов и россиян.

Как ранее сообщалось, в начале декабря Следственный комитет задержал сразу трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily. Один из них минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, второй — школьный охранник из Бреста Дмитрий Алимкин, третий — минский корреспондент Regnum, главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА Regnum Юрия Баранчика.