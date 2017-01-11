В Беларусь прибыла польская военная инспекция

Иностранные инспекторы оценивают достоверность предоставленной Беларусью информации о 336-й реактивной артиллерийской бригаде белорусских Вооруженных сил.
Учения дивизиона 336-й реактивной артиллерийской бригады
В Беларуси 10—12 января в соответствии с положениями Венского документа 2011 года находится польская инспекционная группа, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В ходе посещения будет проведена оценка достоверности информации, представленной Беларусью государствам-участникам ОБСЕ в рамках Венского документа, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники воинской части.
В проведении посещения кроме двух военных инспекторов Польши участвует военный инспектор из Чехии.
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