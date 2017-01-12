Беларусь отмечает существенное увеличение риска глобального ядерного конфликта

10 января 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Постоянный представитель Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций Андрей Дапкюнас принял участие в открытой дискуссии Совета Безопасности ООН «Предотвращение конфликтов и сохранение мира», организованной по инициативе Постоянного председательства Швеции, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

В своем выступлении белорусский дипломат отметил, что постепенное разрушение в последние десятилетия мирового порядка, основанного на правилах и принципах, существенно увеличило риск глобального ядерного конфликта между главными мировыми державами – умышленно, из-за ошибки или по трагическому стечению обстоятельств.

В этих условиях и в отсутствие договоренности между ведущими ядерными державами об их общей первичной ответственности за предотвращение глобальной войны и установление коллективной системы поддержания мира все попытки международного сообщества, в том числе в рамках ООН, найти прочное решение неглобальных конфликтов будут тщетными. По определению Постоянного представителя, эти усилия означают микроуправление системой, не отрегулированной на макроуровне.

По мнению А.Дапкюнаса, мир должен осознать настоящую степень хрупкости окружающей среды – физической, социальной, культурной и политической – и прекратить проверку на прочность ее устойчивости.

Белорусский дипломат поднял вопрос об особой ответственности наиболее мощных в военном отношении государств мира за лидерские поступки по созданию и охране коллективной правовой системы поддержания мира.

В отношении роли Совета Безопасности ООН в этом процессе А. Дапкюнас высказал мнение, что показателем реального успеха в работе Совета Безопасности является не количество проведенных заседаний и принятых резолюций, а способность каждого члена Совета способствовать созданию внутри одного из главных органов системы ООН атмосферы большей нравственной востребованности постоянного диалога между мировыми сверхдержавами и их способности взаимного сопереживания.

Глава белорусской миссии при ООН высказал мнение, что Совет Безопасности приносит мало пользы для мира в качестве политического театра. Вместе с тем миру крайне необходим Совет Безопасности, который определяется не столько движением шестерен его политического механизма, сколько искренним взаимодействием человеческих существ, делающих благородную попытку построения диалога между партнерами для лучшего взаимопонимания.