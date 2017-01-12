Беларусь отмечает существенное увеличение риска глобального ядерного конфликта
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
11 января 2017
АА
Представитель Беларуси при ООН отметил существенное увеличение риска глобального ядерного конфликта между странами.
10 января 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Постоянный представитель Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций Андрей Дапкюнас принял участие в открытой дискуссии Совета Безопасности ООН «Предотвращение конфликтов и сохранение мира», организованной по инициативе Постоянного председательства Швеции, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.
В своем выступлении белорусский дипломат отметил, что постепенное разрушение в последние десятилетия мирового порядка, основанного на правилах и принципах, существенно увеличило риск глобального ядерного конфликта между главными мировыми державами – умышленно, из-за ошибки или по трагическому стечению обстоятельств.
В этих условиях и в отсутствие договоренности между ведущими ядерными державами об их общей первичной ответственности за предотвращение глобальной войны и установление коллективной системы поддержания мира все попытки международного сообщества, в том числе в рамках ООН, найти прочное решение неглобальных конфликтов будут тщетными. По определению Постоянного представителя, эти усилия означают микроуправление системой, не отрегулированной на макроуровне.
По мнению А.Дапкюнаса, мир должен осознать настоящую степень хрупкости окружающей среды – физической, социальной, культурной и политической – и прекратить проверку на прочность ее устойчивости. Белорусский дипломат поднял вопрос об особой ответственности наиболее мощных в военном отношении государств мира за лидерские поступки по созданию и охране коллективной правовой системы поддержания мира.
В отношении роли Совета Безопасности ООН в этом процессе А. Дапкюнас высказал мнение, что показателем реального успеха в работе Совета Безопасности является не количество проведенных заседаний и принятых резолюций, а способность каждого члена Совета способствовать созданию внутри одного из главных органов системы ООН атмосферы большей нравственной востребованности постоянного диалога между мировыми сверхдержавами и их способности взаимного сопереживания.
Глава белорусской миссии при ООН высказал мнение, что Совет Безопасности приносит мало пользы для мира в качестве политического театра. Вместе с тем миру крайне необходим Совет Безопасности, который определяется не столько движением шестерен его политического механизма, сколько искренним взаимодействием человеческих существ, делающих благородную попытку построения диалога между партнерами для лучшего взаимопонимания.
Продукция животного происхождения Беларуси отвечает всем требованиям ветеринарно-санитарного контроля Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович и государственный министр по иностранным делам, специальный помощник премьер-министра Пакистана Тарик Фатеми обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества.
Скандал вокруг агентства, чьих авторов задержали в Беларуси, продолжается. Посол России в Беларуси, а также представитель российского МИДа осудили позицию агентства. В ответ Regnum грозит представителю внешнеполитического ведомтсва судом.
Глава нижней палаты парламента Беларуси, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Владимир Андрейченко заявил о наличии серьезных проблем во взаимоотношениях России и Беларуси.
Александр Лукашенко не планирует принимать участие в саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 26 декабря, в Санкт-Петербурге.
УСК по Могилевской области окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего инженера филиала «Бобруйский» ОАО «Бабушкина крынка», обвиняемого в совершении ряда коррупционных преступлений.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.