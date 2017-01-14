Александр Лукашенко совершит официальные визиты в Египет и Судан
Политика
13 января 2017
АА
Визиты запланированы на 15-17 января, сообщает пресс-служба президента.
фото: pan-terra.com.ua
В Египте Лукашенко проведет переговоры с главой страны Абдель Фаттахом аль-Сиси - в узком и расширенном составах. На повестке дня широкий спектр вопросов – торгово-экономичекое, гуманитарное сотрудничество, развитие производственной кооперации. Планируется, что по итогам встречи дуту подписаны совместные документы.
Помимо президента Египта, Лукашенко встретится с главой правительства страны и другими официальными лицами. Также белорусский лидер примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума.
В Судане Лукашенко встретится с президентом страны Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом. Особое внимание на переговорах планируется уделить экономической состоавляющей межгосударственного сотрудничества. В программе визита также встречи с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и Председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.
Во время нахождения Лукашенко в столице Судана здесь пройдет белорусско-суданский деловой форум.
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