Александр Лукашенко совершит официальные визиты в Египет и Судан

В Египте Лукашенко проведет переговоры с главой страны Абдель Фаттахом аль-Сиси - в узком и расширенном составах. На повестке дня широкий спектр вопросов – торгово-экономичекое, гуманитарное сотрудничество, развитие производственной кооперации. Планируется, что по итогам встречи дуту подписаны совместные документы.

Помимо президента Египта, Лукашенко встретится с главой правительства страны и другими официальными лицами. Также белорусский лидер примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума.

В Судане Лукашенко встретится с президентом страны Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом. Особое внимание на переговорах планируется уделить экономической состоавляющей межгосударственного сотрудничества. В программе визита также встречи с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и Председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.

Во время нахождения Лукашенко в столице Судана здесь пройдет белорусско-суданский деловой форум.