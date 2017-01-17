Александр Лукашенко сменил Египет на Судан

Из Египта, где проходит белорусско-египетский деловой форум, президент Беларуси оправился с официальным визитом в Судан. Самолет главы белорусского государства уже совершил посадку в международном аэропорту Хартума.
Как передает БЕЛТА, у трапа самолета Александра Лукашенко встретил президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир. По прибытии была организована церемония официальной встречи с участием почетного караула и исполнением государственных гимнов двух стран. Затем состоялась краткая беседа лидеров Беларуси и Судана.
Александр Лукашенко поблагодарил президента Судана за добрые слова, сказанные в адрес Беларуси и ее народа.
"У нас действительно очень хорошие политические отношения. Вообще нет никаких проблем. Настало время двигать экономику", - сказал глава белорусского государства.
Планируется, что 17 января в Хартуме Александр Лукашенко проведет официальные переговоры с Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению.
Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества. Планируется заключение договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах. Ожидаются также встречи главы белорусского государства с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.
В столице Судана во время визита Александра Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум. Накануне визита министр нефти и газа Судана, сопредседатель белорусско-суданской совместной комиссии по сотрудничеству Мохамед Заед Авад заявил журналистам, что существует много сфер и направлений для развития взаимовыгодного сотрудничества между странами.
"Несмотря на имевшее место в прошлом некоторое замедление взаимодействия, в последние два года нам удалось придать дополнительный толчок этим отношениям, результатом чего является нынешний визит в Судан", - сказал министр.
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