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Канадские военные инспекторы посетят Беларусь

Политика

16 января 2017

АА

Они по собственному выбору проверят одну из воинских частей республики на предмет соответствия ее вооружения требованиям ДОВСЕ.

Канадские военные инспекторы посетят Беларусь

фото: sputnik.by

С 16 по 19 января в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе Беларусь посетит инспекционная группа Канады для проведения инспекции воинской части Вооруженных сил (по выбору инспекторов)., являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ.

Как сообщает пресс-служба  Министерства обороны Беларуси, целью инспекции является проверка соответствия наличия на инспектируемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.

В составе инспекционной группы Канады в проведении инспекции, кроме трех канадских военных инспекторов, примут участие по одному военному инспектору из Германии, Италии, Польши, США, Украины и Чехии.

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