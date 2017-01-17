Канадские военные инспекторы посетят Беларусь

Они по собственному выбору проверят одну из воинских частей республики на предмет соответствия ее вооружения требованиям ДОВСЕ.
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С 16 по 19 января в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе Беларусь посетит инспекционная группа Канады для проведения инспекции воинской части Вооруженных сил (по выбору инспекторов)., являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, целью инспекции является проверка соответствия наличия на инспектируемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.
В составе инспекционной группы Канады в проведении инспекции, кроме трех канадских военных инспекторов, примут участие по одному военному инспектору из Германии, Италии, Польши, США, Украины и Чехии.
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