Латвия пока не готова ввести эмбарго в отношении энергии с Островецкой АЭС
Политика
16 января 2017
АА
При этом латвийское правительство поддерживает позицию Литвы, которая считает, что следует применять высшие стандарты безопасности к строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).
фото: RIA/Scanpix
Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью BNS (перевод – delfi.lt).
Он сказал, что не рассматривает законы, которые бы ограничили закупку электроэнергии с этой станции. Однако добавил, что вопросы безопасности он постоянно поднимает на встречах с представителями Республики Беларусь и МАГАТЭ, но одновременно добавил, что БелАЭС стала вопросом внутренней политики Литвы, в который он не будет вмешиваться.
"Мы поддерживаем позицию Литвы и озабоченность экологическими стандартами и стандартами безопасности. Я обсуждал это с белорусским министром иностранных дел, поднимал этот вопрос на встрече с гендиректором МАГАТЭ. Однако мы придерживаемся позиции, согласно которой, мы как можно больше должны обсуждать это с белорусами. Мы не заходим так далеко, чтобы рассматривать какие-либо законы, но мы считаем, что стандарты безопасности и экологии должны быть на высшем уровне", - заявил министр BNS в Тракайском районе Литвы.
Он отметил, что вопрос синхронизации ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой должны решать эксперты, а не политики, поскольку опыт показал, что преждевременное вмешательство политиков может мешать реализации региональных проектов.
Из Египта, где проходит белорусско-египетский деловой форум, президент Беларуси оправился с официальным визитом в Судан. Самолет главы белорусского государства уже совершил посадку в международном аэропорту Хартума.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе официального визита в Египет обсудил в воскресенье с министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи развитие сотрудничества в военно-промышленной сфере
Продукция животного происхождения Беларуси отвечает всем требованиям ветеринарно-санитарного контроля Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович и государственный министр по иностранным делам, специальный помощник премьер-министра Пакистана Тарик Фатеми обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества.
Скандал вокруг агентства, чьих авторов задержали в Беларуси, продолжается. Посол России в Беларуси, а также представитель российского МИДа осудили позицию агентства. В ответ Regnum грозит представителю внешнеполитического ведомтсва судом.
Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Беларуси Василием Матюшевским в понедельник на встрече с главой Администрации Специального автономного района Гонконг Лян Чжэньином достигла договоренности о взаимной отмене виз.
Об этом говорилось во время рабочей поездки заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина в Гомельскую область, где он провел ряд встреч по отдельным вопросам строительного и транспортного комплекса.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.