Лукашенко провел переговоры с министром обороны и военной промышленности Египта
Политика
16 января 2017
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе официального визита в Египет обсудил в воскресенье с министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи развитие сотрудничества в военно-промышленной сфере
"Я уже говорил в присутствии вашего президента, что у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы предоставить вам посильную помощь и поддержку, если вы будете в этом заинтересованы", – приводит слова Лукашенко пресс-служба главы белорусского государства.
Белорусский руководитель рассчитывает, что Седки Собхи сможет посетить Беларусь и оценить, как в стране развивается военно-промышленная сфера. "Мы вам покажем наши возможности. Если вам те технологии, которые у нас есть, приемлемы, будем вместе работать. Думаю, мы найдем много тем для сотрудничества", – отметил Лукашенко.
В свою очередь министр обороны и военной промышленности Египта отметил большой военный потенциал Беларуси и развитие в стране технологичного производства военной техники. "Мы надеемся сотрудничать с вами в этих сферах", – сказал он.
Лукашенко прибыл в Египет 15 января с двухдневным визитом, после чего отправится в Судан.
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