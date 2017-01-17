Также в социальных сетях появились сообщения о том, что на белорусско-российской границе с нашей стороны появились стационарные контрольные пункты.

Туристы сообщают, что видели стационарные контрольные пункты в Мстиславском районе. Страховой агент, работающий на пункте пропуска «Каськово», подтвердил, что появились «вагончики» для пограничников, однако пока никакого контроля там не осуществляется.

В Государственном пограничном комитете данный факт опровергают.

«Не знаю, о каких вагончиках идет речь, но органов пограничной службы на российском направлении не было и нет», — заявил Naviny.by заместитель пресс-секретаря Антон Бычковский.

Напомним, с ноября 2016 года российской стороной был ужесточен наземный контроль на границе. Иностранцам, по сути, запретили транзитом следовать из Беларуси в Россию. Они могут попасть в РФ только через международные пункты пропуска. На границе между Беларусью и Россией таковых нет, поэтому иностранным туристам приходится ехать в объезд через Латвию или через пункт пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области. Он имеет статус международного, так как находится на стыке границ Беларуси, Украины и России.

А буквально на днях российские пограничники стали проверять паспорта пассажиров, прибывающих из Беларуси в Россию на самолете, хотя данные рейсы считаются внутренними, и ранее таких проверок не было. В итоге туристы вынуждены больше времени проводить в аэропорту.

Как пояснили БелаПАН в Пограничной службе ФСБ России, данная мера временная и связана с тем, что зафиксировано много нарушений при пересечении границы из Беларуси.

Граждане третьих стран всегда должны были проходить паспортный контроль. Поскольку из толпы пассажиров сложно выявить, у кого белорусский паспорт, а у кого — иностранный, проверяют сейчас всех прибывающих из Беларуси в Россию.

Российские пограничники уверяют, что данная мера не связана с тем, что в Беларуси вводится безвизовый режим для граждан 80 стран, которые могут пребывать в стране сроком до пяти дней.

Станет ли паспортный контроль в российских аэропортах постоянным, зависит от договоренностей МИД России и Беларуси. Сейчас этот вопрос рассматривается внешнеполитическими ведомствами, сообщили в Пограничной службе РФ. Однако в белорусском МИД данную информацию не комментируют.

Тем временем в национальном аэропорту «Минск» паспортный контроль граждан Беларуси и России на внутренних рейсах по-прежнему не осуществляется, заявляют в ГПК.