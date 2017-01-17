Беларусь и Гонконг подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

В Гонконге подписано Соглашение между Беларусью и Правительством Специального административного района Гонконг об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.

С белорусской стороны Соглашение подписал министр по налогам и сборам Наливайко Сергей Эдуардович, с гонконгской – секретарь Бюро финансовых услуг и казначейства правительства Гонконга Профессор К С Чан, сообщила пресс-служба МНС.

Заключение Соглашения направлено на урегулирование налоговых взаимоотношений между Республикой Беларусь и Специальным административным районом Гонконг, а также на содействие развитию торгово-экономического сотрудничества на взаимовыгодных условиях.

Основными задачами данного Соглашения, направленными на достижение этой цели, являются: распределение прав налогообложения между Республикой Беларусь и Специальным административным районом Гонконг, устранение двойного налогообложения, обмен информацией между налоговыми службами Беларуси и Гонконга.

Соглашение устанавливает порядок уплаты налога на доходы, налога на прибыль, подоходного налога с физических лиц, а также налога на недвижимость.

Согласно национальному законодательству перечисленные виды доходов подлежат налогообложению в Республике Беларусь. В то же время Соглашение, в зависимости от характера деятельности и вида дохода плательщика, может устанавливать иной режим налогообложения.

Так, ставки налогов, предусмотренные налоговым соглашением с Гонконгом, уменьшены по сравнению с установленными законодательством Беларуси по: роялти – 15% до 3% (в случае пользования или предоставления права пользования воздушными судами), 5% (в остальных случаях), дивидендам с 12% для организаций и 13% для физических лиц до 5%; процентам с 10% для организаций и 13% для физических лиц до 5%.

Строительная площадка, строительный, монтажный или сборочный объект или связанная с ними надзорная деятельность признаются по Соглашению постоянным представительством, если существуют в течение периода, превышающего 12 месяцев. Национальным законодательством такая площадка, объект или деятельность признаются постоянным представительством при существовании свыше 180 дней в любом двенадцатимесячном периоде.

Соглашение вступит в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.