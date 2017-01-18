ЕЭК начала антидемпинговое расследование в отношении гербицидов из ЕС
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
17 января 2017
АА
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) объявляет о начале антидемпингового расследования в отношении гербицидов, ввозимых из Евросоюза.
Как сообщила пресс-служба ЕЭК, с 2013 по 2015 годы объем импорта гербицидов из ЕС вырос на 9,5 %, в первом полугодии 2016 года по сравнению с 1 полугодием 2015 года – на 10,5 %. При этом на протяжении анализируемого периода доля импорта из ЕС в общем объеме импорта была значительной – в среднем 50 %.
С июля 2015 по июнь 2016 годов гербициды из ЕС поставлялись по демпинговым ценам. Демпинговая маржа, по предварительным расчетам, составила 361,98 %.
На фоне существенного роста объемов демпингового импорта и значительного ценового занижения произошли негативные изменения в отрасли.
На предприятиях ЕАЭС сократилось производство гербицидов на 3,3%, снизалась степень загрузки их производственных мощностей на 6,7 п.п. Предприятия были вынуждены сократить численность персонала, реализацию произведенного товара, что привело к сокращению доли товара произведенного на территории стран ЕАЭС. Кроме того, предприятия зафиксировали снижение прибыли на 24,7 % в первом полугодии 2016 года по сравнению с первым полугодием 2015 года, а также уровня рентабельности продаж и рентабельности производства.
Названные факты дают основание для начала антидемпингового расследования. Оно открыто по итогам рассмотрения заявлений ряда компаний России, Беларуси и Казахстана.
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