МСЭ приступил к реализации новой политики доступа к информации
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
17 января 2017
АА
Международный союз электросвязи приступил к реализации новой политики доступа к информации и обязался предоставлять открытый online доступ к большему объему информации и документов, которыми МСЭ располагает, управляет или которые он создает.
Как сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации Беларуси, решение об этом было принято Советом МСЭ в 2016 году. Его цель – привести политику открытого доступа к информации для основных конференций и собраний МСЭ в соответствие с политикой других международных организаций, таких как Всемирный банк, Программа развития ООН (ПРООН) и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также повысить прозрачность процессов принятия решений в МСЭ.
Так, с 1 января 2017 года на веб-сайте МСЭ общественности будут доступны входные документы, резюме решений, отчеты и другие итоговые документы. Данный процесс станет постоянной составной частью основных конференций и собраний МСЭ в предстоящие годы, в том числе собраний рабочих групп Совета МСЭ, консультативных групп МСЭ, предстоящей Всемирной конференции по развитию электросвязи 2017 года и основного руководящего органа МСЭ – Полномочной конференции, которая должна в очередной раз пройти в последнем квартале 2018 года.
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