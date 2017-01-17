Правительство определило ответственных чиновников за сотрудничество с иностранными государствами

Постановлением Совета министров №26 утверждены председатели и их заместители белорусских частей комиссий, комитетов, советов, созданных в рамках международных договоров с иностранными государствами.

В частности, белорусскую часть межправкомиссий с Венесуэлой, Вьетнамом и Эквадором возглавит заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Заместитель премьер-министра Михаил Русый утвержден председателем от Беларуси совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству и совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Председателем совместной белорусско-боливийской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству будет Управляющий делами президента Виктор Шейман, белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству - заместитель главы Администрации президента Николай Снопков.

Республиканские органы госуправления, иные госорганизации, подчиненные правительству, другие госорганы и организации уполномочены на утверждение председателями и заместителями председателей белорусских частей комиссий, комитетов, советов соответствующих заместителей руководителей и других должностных лиц государственных органов и организаций. Госорганы и организации своевременно информируют МИД о конкретном должностном лице, утвержденном председателем или заместителем председателя белорусской части комиссии, комитета, совета.

Председателям и заместителям председателей предоставлено право формировать и утверждать составы указанных белорусских частей комиссий, комитетов, советов. Численность составов данных белорусских частей комиссий, комитетов, советов определяется исходя из уровня состояния сотрудничества с соответствующим государством. Председатели и их замы могут формировать рабочие группы и подкомиссии для решения вопросов, вытекающих из реализации международных договоров правительства Беларуси с правительствами иностранных государств и государств - участников СНГ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.