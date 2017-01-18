В Россию не пропустили ехавших через Беларусь польских дипломатов
Политика
17 января 2017
АА
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России отказали во въезде на территорию РФ дипломатам из Польши, которые въезжали с территории Беларуси.
Граждане Польши ехали на двух автомобилях с дипломатическими номерами. Они были остановлены на границе России и Беларуси на трассе Минск — Москва в Смоленской области, сообщает БелаПАН.
«Поскольку здесь нет постов пограничного контроля для пропуска в РФ граждан третьих стран, дипломатам было отказано во въезде и рекомендовано пересечь границу в соседних регионах», — сообщил ТАСС представитель Погрануправления Александр Лазненко.
По его словам, на границе России и Беларуси нет погранпостов, однако на трассе при въезде в РФ постоянно дежурит пограничный наряд. За последние дни, добавил представитель ведомства, было отмечено еще несколько аналогичных случаев.
Дипломаты из других стран тоже пытались въезжать в Россию через границу с Беларусью. Однако всем иностранцам было отказано во въезде.
В Погрануправлении ФСБ отметили, что Россия и Беларусь еще в 1995 году намеревались согласовать режим въезда, выезда и пребывания на территории Союзного государства граждан третьих стран. Однако этот вопрос до сих пор не урегулирован.
Ближайший международный пункт пропуска, где граждане третьих стран могут пересечь границу России и Беларуси, находится в Брянской области — на стыке с границей с Украиной, можно также проехать через КПП «Бурачки» на границе Латвии и России.
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