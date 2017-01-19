Беларусь подписала с Суданом договоренности на 50 млн долларов

Недавно МАЗ начал первые поставки своей продукции в Судан. Будут также реализованы контракты по организации сборочного производства оптических изделий.

О заключенных договорах заявил Вице-премьер Владимир Семашко, передает БЕЛТА.

"Уже то, что подписано сегодня, около $50 млн контрактов. За суточный визит - это хороший результат. Но это только начало. Я полагаю, что эту сумму можно и нужно в разы увеличить", - заявил он.

В ближайшее время в Судане пройдет испытание белорусский уборочный комбайн, разработанный специально для стран с подобным климатом. "Если все будет нормально, то счет пойдет уже не на десятки, а даже на сотни", - отметил вице-премьер.

"Мы должны выйти на принципиально новый уровень. Не просто поставлять сюда технику, а организовать сборочные производства при определенных условиях, которые должно создать правительство Судана. Тогда возможно организовать здесь сборочные производства сельхозтехники и выходить на уровень локализации около 40%", - сказал Владимир Семашко.

Судан также известен наличием больших запасов полезных ископаемых - от золота до нефти и газа. Соответственно, на местном рынке может быть востребована карьерная и шахтная техника. Соответствующие переговоры уже ведутся сторонами.

По словам вице-премьера, недавно МАЗ начал первые поставки своей продукции в Судан. Будут также реализованы контракты по организации сборочного производства оптических изделий. Кроме того, стоит вопрос подготовки кадров, особенно с учетом планов по созданию совместных и сборочных производств, необходимости последующей эксплуатации техники в Судане.

Обсуждается также тема поставки в Судан белорусских фармацевтических препаратов.