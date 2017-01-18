Доклад: Угроза провоцирования конфликта в Беларуси со стороны России сейчас является максимальной

Такая ситуация может сохраняться на протяжении почти всего 2017 года. Успешное же противодействие российской угрозе возможно лишь на основе комплексного устойчивого развития Беларуси.

Об этом говорится в в новом докладе белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований (CSFPS) «Односторонние действия Российской Федерации в отношении Республики Беларусь в 2017 году. Оценка угрозы».

В докладе подчеркивается, что в настоящее время белорусско-российские отношения характеризуются полномасштабным комплексным кризисом, который включает как разногласия по конкретным вопросам экономического содержания, так и противоречия по фундаментальным вопросам стратегического и военно-политического характера.

Среди основных проблем двух стран: одностороннее давление Российской Федерации на Беларусь с целью добиться разрешения белорусской стороны на размещение на своей территории российских войск на постоянной основе; не согласованный с белорусской стороной план Москвы по отправке в Беларусь в 2017 году 4162 вагонов с грузами военного назначения (в 20 раз больше, чем во время учения «Запад-2013»), что, по мнению авторов документа, косвенно свидетельствует об односторонних приготовлениях к мероприятиям стратегического развёртывания вооруженных сил Российской Федерации на белорусской территории; несогласие белорусской стороны на оплату поставок российского газа по контрактной цене в связи с резким снижением мировых цен на энергоносители по сравнению с уровнем, зафиксированным в контракте. Также проблемным вопросом, как отмечается в докладе, является отказ российской стороны поставить ранее оговоренный объём нефти для переработки в Беларусь, политически мотивированное давление российской стороны с целью принудить белорусскую сторону осуществлять экспортные поставки нефтепродуктов не через прибалтийские, а через российские порты, отказ России от сохранения прежнего порядка пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран и другие вопросы.

Представители Центра стратегических и внешнеполитических исследований полагают, что угроза провоцирования внутреннего конфликта в Беларуси со стороны Российской Федерации сейчас является максимальной и будет оставаться таковой на протяжении большей части 2017 года. Серьёзность этой угрозы такова, что противодействие ей станет основным содержанием действий белорусского руководства в области национальной безопасности в обозначенный период.

«Тем не менее, природа названной угрозы такова, что успешное противодействие ей возможно лишь на основе комплексного устойчивого развития. Попытка российской стороны инспирировать внутренний конфликт в Беларуси и жёсткое противодействие белорусской стороны данной попытке не должны привести к общей деградации белорусско-российских отношений и переходу их к той или иной форме тотальной конфронтации. В настоящее время в силу специфики внутренней политической борьбы и внешнего влияния Российская Федерация втягивается в очередной цикл роста агрессивности. Данная динамика подталкивает Москву к тому, чтобы отдавать приоритет односторонним действиям перед многосторонними. В этом контексте под угрозой оказываются не только белорусско-российские отношения, но и межгосударственная интеграция на постсоветском пространстве в целом. А в случае нарастания белорусско-российской конфронтации нельзя исключать полномасштабного военного вторжения российской стороны на территорию Республики Беларусь», - отмечают представители Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

Поэтому, на их взгляд, способность корректно противостоять давлению Москвы, отстаивая собственные позиции, но не переходя к конфронтации с Россией, представляет собой главную задачу, стоящую на данном этапе перед Беларусью.

«В случае, если Беларуси удастся решить данную задачу и предотвратить переход описанной угрозы со стороны Российской Федерации в реальный внутренний конфликт, с четвёртого квартала 2017 года международная обстановка может измениться к лучшему и открыть возможность для нового принципиального и открытого обсуждения белорусско-российских отношений», - отмечают авторы доклада.