Минск ответил России о «лагерях для мигрантов»

МИД Беларуси ответил на высказывание Сергея Лаврова о центрах для беженцев, которые, по мнению российской стороны создадут "возможности для злоупотреблений".

У России нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с тем, что при поддержке Евросоюза в Беларуси создадут центры временного содержания иностранных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, передает БЕЛТА.

По словам Дмитрия Мирончика, сегодня Беларусь является одной из немногих стран континента, которая эффективно и цивилизованно занимается проблемой миграции, что отмечено профильными международными структурами. «Даже в ситуации, когда в течение короткого времени в нашу страну приехали 160 тысяч украинских беженцев, мы обошлись без «лагерей», проблем с расселением и тому подобного», - отметил он.

Представитель МИД выразил уверенность, что у российских коллег нет повода для озабоченности по поводу договоренности Беларуси и Международной организации по миграции создать у нас центры временного содержания иностранных граждан. «Ведь мы делаем то же самое, что и наши российские партнеры еще десять лет назад», - сказал он.

Дмитрий Мирончик напомнил, что тогда МОМ и Евросоюз реализовывали аналогичный проект в России, в рамках которого со стороны ЕС оказывалась финансовая помощь в «создании системы центров по размещению граждан третьих стран, которые будут возвращаться на территорию и с территории РФ в рамках реадмиссионных соглашений со странами Европы и третьими странами». По этому поводу белорусская сторона не ставила никаких вопросов и не высказывала озабоченности.

«Мы понимали и учитывали, что эта работа направлена на стабилизацию и улучшение миграционной ситуации на пространстве стран - участниц Договора о создании Союзного государства Беларуси и России и приветствовали соответствующие усилия наших российских партнеров», - заявил пресс-секретарь МИД.