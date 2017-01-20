Минсельхозпрод: в рамках ЕАЭС необходимо формировать единый продовольственный рынок
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
19 января 2017
АА
В рамках ЕАЭС необходимо формировать единый продовольственный рынок. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.
"Мы добивается в России того, что Беларусь это не иностранное государство третьего мира. Это одно интеграционное образование в рамках Евразийского экономического союза и Союзного государства. И многие понимают это, в том числе политики высокого уровня. Поэтому нельзя говорить о том, что приходящая в Россию продукция это чистый импорт. По законам ЕАЭС, у нас общий внутренний рынок. И говорить о том, что мы создаем конкуренцию, это тоже самое, что говорить, что калужский завод создает конкуренцию московскому. Это неправильно. Мы должны формировать единый рынок. Мы ведь не ставим препятствий российскому Данону, который сюда йогурты везет.
Между тем, по словам Алексея Богданова, до сих пор имеют место недружественные действия в отношении нашей страны.
"Частично они где-то обоснованы, но в меньшей степени, чем о них говорят. Проблема по качеству надуманна, однозначно. По качеству продукции ни с одной страны нам ни разу не приходили претензии", -отметил представитель Минсельхозпрода.
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