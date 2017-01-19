В понедельник белорусская делегация отправится в Женеву на переговоры по ВТО
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
19 января 2017
АА
В понедельник, 23 января, большая белорусская делегация от правится в Женеву на проведение первого большого района переговоров по вступлению Беларуси в ВТО.
Как рассказал член делегации, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, в переговорах примут участие сто стран-участниц ВТО. При этом сам раунд, на котором планируется рассмотреть большой круг вопросов, будет проходить в течение всей будущей недели.
"Есть заявки со стороны стран-членов ВТО по увеличению квот беспошлинных поставок нашей продукции и заявки на снижение таможенных пошлин, все они будут обсуждаться", - пояснил Алексей Богданов. По его словам, также планируется обсудить вопрос ветеринарных сертификатов.
"Это вопросы рабочие, мы едем объяснять, общаться. Это процесс длительный, так как ВТО предусматривает очень много консультаций переговоров", посянил Алексей Богданов.
По словам представителя Минсельхозпрода, вопрос снижения пошлин для белорусских товаров стоит весьма остро. Например, наше продовольствие с трудом проходит на рынок ЕС, так как там действуют серьезные заградительные меры на пути экспорта.
"Таможенные пошлины на молочную продукцию в ЕС увеличивают наши цены в два раза. Просто так. Вот привезли головку сыра, которую мы продаем за 3-4 доллара, умножаем на два получаем 6-8 долларов. Это только привезти и растаможить, не говоря уже о наценках магазина и т.д. и т.п. А у них свои сыры по 3, 5, 6 евро. Получается, что мы уже априори становимся дороже", - пояснил Алексей Богданов.
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