МИД Беларуси: Никакая новость о БелАЭС не будет для Литвы достаточно хорошей

Таким образом пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Литвы о том, что эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций атомных объектов с учетом внешних угроз (SEED-миссия) проводят оценку строящейся БелАЭС не в полном объеме, пишет БелаПАН.

«К сожалению, хорошие новости нашим литовским партнерам не очень нужны. Или, скажем так, никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей», — отметил Мирончик, слова которого опубликованы на сайте МИД.

«В данном случае это очевидно как никогда, — сказал Мирончик. — За сутки до пресс-конференции руководства миссии МАГАТЭ, не дожидаясь ее выводов, не давая шанса высказаться экспертам, которые сегодня заняты подготовкой итоговых документов, литовская сторона делает все, чтобы дезавуировать выводы и саму миссию агентства».

«На этом фоне примечательно, что поводом для высказывания господина Линкявичюса стало некое письмо генерального директора МАГАТЭ, которое им не приводится и не цитируется. Нельзя же считать цитатой ссылку на неких «представителей МАГАТЭ», которые, со слов литовской стороны, подтвердили некие опасения Вильнюса в отношении формата миссии?» — добавил он.

Пресс-секретарь МИД обратил внимание, что белорусская сторона не заявляла о том, что формат миссии определялся МАГАТЭ. «Литовская сторона использует простой прием: опровергает заявления, которые сама приписывает оппонентам», — сказал Мирончик.

Он призвал уважать авторитет и мнение международных структур, а также дать экспертам МАГАТЭ и белорусским специалистам «спокойно закончить свою работу».

19 января МИД Литвы опубликовал на своем сайте сообщение с заявлением, что миссия SEED на Белорусской АЭС проводится не в полном объеме, а решение о том, что конкретно будут оценивать эксперты международной организации, определяла принимающая сторона, а не МАГАТЭ. Такой вывод литовское ведомство сделало на основании письма от генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано.

Литовская сторона утверждает, что эксперты миссии не анализируют критерии выбора стройплощадки, воздействие на окружающую среду и характер проведения исследований сейсмической активности района, а ограничены лишь оценкой безопасности конструкций.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что такой избирательный подход к применению норм ядерной безопасности наводит на мысль о том, что разработчикам БелАЭС есть что скрывать.

SEED-миссия на Белорусской АЭС работает с 16 по 20 января. Подготовка отчета миссии в среднем занимает три-шесть месяцев, однако белорусская сторона и МАГАТЭ договорились приложить максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс. МИД Беларуси предполагает, что документ выйдет не раньше марта.