Беларусь проведет военную инспекцию в Германии

Военную инспекцию группа из Беларуси проведет в Германии в рамках Венского документа.
фото: RTL Next
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.
"В период с 24 по 27 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности инспекционная группа Республики Беларусь проведет инспекцию указанного района на территории Федеративной Республики Германия", - проинформировали в пресс-службе.
Целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа.
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