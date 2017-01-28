Белорусские госслужащие впервые прошли стажировки в Национальной школе администрации Франции
Политика
24 января 2017
АА
Группа белорусских государственных служащих в 2016 году впервые прошла стажировки в Национальной школе администрации Франции (ENA).
фото: dailynews.kz
Подведение итогов стажировок 23 января организовало в Минске посольство Франции.
По мнению посла Дидье Канесса, участие белорусских представителей в стажировках «свидетельствует о реальных шагах» в улучшении двусторонних отношений.
Дипломат рассказал, что Национальная школа администрации Франции основана в 1945 году Шарлем де Голлем для подготовки высших государственных чиновников и на сегодня является одной из самых престижных высших школ страны. В школе в свое время обучались многие французские политики и руководители высшего звена, в том числе действующий президент Франсуа Олланд, отметил посол.
«При этом школа не относится к числу классических вузов и не выдает университетских дипломов. Это прежде всего школа практического обучения, которая прививает государственным служащим навыки, необходимые для выполнения их профессиональных задач. Преподают в школе высшие государственные чиновники, которые отвечают за важные сферы деятельности, что гарантирует прямую связь преподаваемых знаний с реалиями современного госуправления», — уточнил Канесс.
По итогам отбора в двухнедельных стажировках приняли участие девять госслужащих из Беларуси, представляющих Государственный таможенный комитет, Министерство экономики и другие ведомства. Занятия проходили в Париже и Страсбурге, пишет БелаПАН.
«Я тем более рад, что эта новая часть нашего сотрудничества с Беларусью появилась в момент знаменательной для нас всех даты — 25-летия установления дипломатических отношений между Францией и Беларусью, эту дату мы будем отмечать 25 января», — добавил дипломат.
Посол сообщил, что финансирование стажировок белорусских участников стало возможным благодаря поддержке Евросоюза по стартовавшей в сентябре 2015 года в Беларуси программе обменов MOST.
Глава представительства ЕС Андреа Викторин уточнила, что по этой программе уже прошли стажировки около 750 участников, 95 из них обучались во Франции.
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