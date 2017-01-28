Миграционные центры начнут строить в Беларуси уже в 2017 году
Политика
26 января 2017
АА
Реализацию проекта по созданию в Беларуси миграционных центров при поддержке ЕС планируется начать в 2017 году.
Как сообщила газета "СБ. Беларусь сегодня", строительство и реконструкция центров для временного размещения мигрантов - это один из трех компонентов проекта. Что именно и где конкретно будет построено, еще предстоит определить. Финансирование всех трех компонентов проекта предусмотрено в объеме 7 млн евро.
"О размещении каких-либо беженцев из ЕС в центрах временного размещения нелегальных мигрантов никакой речи не идет, - подчеркнули в представительстве ЕС в Беларуси. - Как уже действующие, так и будущие центры временного пребывания нелегальных мигрантов предназначены для размещения лиц, прибывших в Беларусь нелегально, и, как уже отметили в МВД Беларуси, размещаться они будут на время, необходимое для установки их личности и последующей депортации либо добровольного возвращения в страну происхождения".
Когда ЕС и Беларусь подпишут соглашение о реадмиссии, Беларусь будет иметь возможность размещать в этих центрах также и тех нелегальных мигрантов, которые нелегально проникнут на территорию ЕС с территории Беларуси и будут возвращены в Беларусь в соответствии с положениями этого соглашения. Соответственно, лица, незаконно проникнувшие в Беларусь с территории ЕС, также будут подлежать возвращению в ЕС. "Суть реадмиссии в том, что каждая из сторон обязуется принимать обратно на свою территорию граждан, незаконно проникнувших с ее территории на территорию другой стороны. Такие соглашения уже на протяжении нескольких лет действуют между ЕС и соседями Беларуси - Россией и Украиной", - пояснили специалисты.
В представительстве добавили, что ЕС заинтересован в том, чтобы помочь Беларуси решить те задачи, которые она ставит перед собой в области управления миграцией.
"Европейский союз стремится сотрудничать с Беларусью в духе партнерства и сопричастности, на основе взаимных интересов обновленной Европейской политики соседства", - отмечают специалисты.
Представительство Международной организации по миграции, которая является ассоциированной организацией ООН, выступит в качестве администратора проекта, основного исполнительного партнера белорусской стороны.
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