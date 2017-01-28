Белорусские предприятия боятся судиться с Россельхознадзором
Политика
27 января 2017
АА
Белорусские пищевики не хотят использовать простейшие правовые механизмы для защиты собственных интересов, считает генеральный директор Евразийского агентства международного сотрудничества Александр Ольшевский.
На взгляд эксперта, спорные вопросы по поставкам белорусского продовольствия в Россию не предмет рассмотрения глав государств и Советов министров.
«Есть отдельные частные претензии контролирующего органа России, в данном случае Россельхознадзора, к отдельных партиям товаров отдельных субъектов хозяйствования. И поэтому решать данные вопросы должен конкретный субъект хозяйствования, поскольку это вопрос частный, – отметил Александр Ольшевский. – И не нужно делать политизацию, шоу вокруг того, что происходит».
По его словам, в декабре-январе обсуждалось много вопросов по поводу разрешения ситуации, «которая близка к тупиковой вследствие нагнетания напряженности вокруг запрета поставок продовольствия».
«На самом деле Михаил Мясникович не зря задал вопрос: где судебные иски пострадавших предприятий? Где попытки пересмотреть, опротестовать? – отметил директор Евразийского агентства международного сотрудничества. – Решение контролирующего органа Россельхознадзора – это решение регионального управления, которое остановило данную конкретную партию товара. Оно может быть обжаловано даже в вышестоящей структуре этого же органа».
При этом Ольшевский отметил, что случаев подобного обжалования нет. А белорусское предприятие в данной ситуации вместо того, чтобы использовать простейший правовой механизм, выходит «в публичное поле, машет флагом, изображая некие неразрешимые проблемы».
«Никто не претендует на абсолютную объективность и компетентность того конкретного проверяющего, который выписал некий протокол, – констатировал Александр Ольшевский. – Но если даже предприятие сомневается в компетентности такого органа как Россельхознадзор, есть и другие возможности».
Так, предприятие всегда может обратиться в Федеральную антимонопольную службу России либо в МАРТ, которые как раз и отвечают за обеспечение равного режима ведения хозяйственной деятельности.
«Пока само предприятие самостоятельно не предпримет никаких мер по урегулированию данного вопроса, выносить его на межгосударственный уровень преждевременно», – резюмировал Ольшевский.
В целом, на взгляд члена комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам, заместителя председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Ольги Политико, одной из основных причин подобных спорных вопросов, связных с ограничением поставок белорусских продуктов питания, является недоурегулированность нормативно-правовых актов.
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