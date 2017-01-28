Лукашенко сделал новые назначения и напомнил об исполнительной дисциплине на местах
Политика
27 января 2017
АА
27 января президент произвел ряд кадровых назначений.
фото: president.gov.by
Помимо назначения экс-министра труда Валерия Малашко министром здравоохранения, президент произвел еще ряд кадровых перестановок, дав согласие на назначение:
Сенчука Владимира Григорьевича - председателем Брестского райисполкома
Дашкевича Вячеслава Васильевича - главой администрации Московского района г.Бреста
Бурмистрова Владимира Ивановича - председателем Ельского райисполкома
Казачка Сергея Адамовича - главой администрации Новобелицкого района г.Гомеля
Шалудина Игоря Ярославовича - председателем Островецкого райисполкома
Белинского Олега Геннадьевича - главой администрации Октябрьского района г.Гродно
Кунцевича Андрея Михайловича - заместителем председателя Могилевского облисполкома
Найдена Павла Ивановича - председателем Бобруйского райисполкома
Жигуцкого Константина Александровича - председателем Славгородского райисполкома
Витюнова Василия Владимировича - председателем Шкловского райисполкома
Прокопова Александра Ивановича - председателем Мстиславского райисполкома
Ломакиной Аллы Леоновны - заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия
Дурнова Вячеслава Викторовича - первым заместителем Министра спорта и туризма
Крутого Дмитрия Николаевича - первым заместителем Министра экономики
Утюпина Павла Владимировича - заместителем Министра экономики
Червякова Александра Викторовича - заместителем Министра экономики
Каранкевича Виктора Михайловича - первым заместителем Министра энергетики
Прудниковой Ольги Филипповны - заместителем Министра энергетики
Барташевича Дмитрия Петровича - заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации
Дорожко Анатолия Андреевича - председателем Комитета государственного контроля Гродненской области
Забагонского Сергея Александровича - директором топографо-геодезического РУП «Белгеодезия»
Жеромского Станислава Франтишковича - генеральным директором открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы»
Бриштелева Андрея Степановича - председателем правления открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
Цумарева Владимира Михайловича - членом Могилевского облисполкома
Ильющица Юрия Анатольевича - членом Могилевского облисполкома
"Сегодня непросто всем, но вам прежде всего, потому что вы лицом к лицу с людьми. Поэтому я вам очень благодарен. Я понимаю, что люди в ваших должностях не самые богатые даже в нашей стране. Поэтому мы сегодня проводим мероприятия по оптимизации структур, в том числе и сокращения. Этого вам бояться не надо. Параллельно мы должны, вы прежде всего, усилить исполнительную дисциплину. Даже в рамках нынешних законодательных актов вы имеете большие права и полномочия", - сказал Александр Лукашенко, комментируя свои кадровые решения.
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