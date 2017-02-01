Анкара стала для Минска успешной опорой на Ближнем Востоке

Белорусское правительство пытается уравновешивать различные направления своей политики в «развивающемся мире», в частности весьма тесные в последние лет пять отношения с консервативными и близкими Западу ближневосточными режимами. Это делается посредством осторожного восстановления контактов с Ираном и его союзниками в регионе, которые являются противниками консервативного блока государств на Ближнем Востоке, пишет Thinktanks.by.

Если подводить некоторые итоги 2016 года, то эксперты BISS в новом выпуске Белорусского внешнеполитического индекса отмечают успешное продолжение и даже развитие отношений с Турцией, несмотря на то, что этому препятствовала конфронтация между Москвой и Анкарой в первой половине года. Благодаря развитию отношений с Турцией, Минску удалось расширить и укрепить свои отношения на Ближнем Востоке и за его пределами. Примером этой успешной опоры на Анкару можно признать участие в стамбульском саммите Организации исламского сотрудничества, которое стало возможным именно благодаря турецкой помощи. Также хорошие отношения с Турцией способствуют и развитию отношений с близким ей Азербайджаном, что важно в связи с геополитически важным проектом поставок нефти из Азербайджана.

Более противоречиво, но в целом успешно развивались в 2016 г. и отношения с консервативными арабскими режимами, прежде всего с Катаром и ОАЭ, а также близким им Пакистаном. Все эти страны перспективны как партнеры, хотя скорее в более отдаленном будущем.

А вот среди проблемных направлений в прошедшем году следует отметить Северную Африку и Латинскую Америку, которые в силу независимых от Минска политических потрясений утратили свое значение в качестве деловых партнеров Беларуси.

В ближайший период, как и на протяжении всего 2017 года, основными направлениями внешнеполитической активности Минска в «развивающемся мире» будут регионы Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. Остальные регионы будет иметь гораздо меньшее значение.

Минск будет непрестанно работать над развитием отношений с Латинской Америкой и Африкой, пытаясь найти неких совершенно новых для себя партнеров. Но, отмечают эксперты BISS в новом выпуске Белорусского внешнеполитического индекса, отношения с этими регионами будут оставаться очень ограниченными и в ближайшие два месяца, и в течение всего года. То же касается и отношений с Северной Африкой, где вероятно лишь плодотворное развитие отношений с Египтом.

А вот запуска ряда громких проектов с Катаром и ОАЭ, обсуждение которых ведется, следует ожидать уже в ближайшие месяцы. Отношения с этими странами будут оставаться среди приоритетов белорусской политики в «развивающемся мире» в обозримом будущем. В 2017 году следует ожидать также совместных проектов Беларуси с этими государствами в третьих странах. Например, в Судане и Пакистане.

Эксперты считают также, что Минск предпримет осторожные шаги в развитии отношений с Ираном и Ираком, но отношения с этими странами останутся ограниченными и в ближайшей перспективе и в течение всего года. Вряд ли стоит ожидать, например, визита иранского президента в Беларусь в 2017 году.

Несмотря на усилия по увеличению объема и расширению номенклатуры торговли с «развивающимися странами», нет оснований ожидать значительных изменений в этой сфере в текущем году. В то же время Минску вероятно удастся запустить ряд новых совместных производственных предприятий в области машиностроения уже в ближайшие месяцы (например, во Вьетнаме, подготовка к чему практически завершена), и эта деятельность продолжится на протяжении всего года, в частности, в Турции.