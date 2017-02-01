Впервые за многие годы. Белорусская парламентская делегация отправилась в Польшу
Политика
30 января 2017
АА
Белорусская парламентская делегация 30 января отправилась с визитом в Польшу. Визит продлится до 2 февраля.
фото: belta.by
В составе делегации — заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук и председатель комиссии по международным делам Валерий Воронецкий, сообщили БелаПАН в пресс-службе Палаты представителей Беларуси.
Визит проходит по приглашению вице-спикера сейма Рышарда Терлецкого.
«На двустороннем уровне это будет первый визит белорусских парламентариев в Польшу за многие годы», — подчеркнул Валерий Воронецкий 26 января на пресс-конференции в Минске.
Белорусские парламентарии проведут переговоры с руководителями сейма, представителями исполнительной власти Польши, а также с представителями польского бизнеса и белорусской диаспоры.
«Цель поездки — установление межпарламентских контактов, развитие отношений с парламентом Польши. У нас много вопросов в разных сферах, которые надо решать», — сказал Воронецкий.
Парламентская делегация Польши во главе с вице-спикером сейма Рышардом Терлецким посещала Беларусь 2—4 августа 2016 года. 5—6 декабря 2016 года Беларусь посетила еще одна польская делегация во главе с председателем верхней палаты парламента Станиславом Карчевским. Состоялись встречи Карчевского с Александром Лукашенко и руководителями обеих палат Национального собрания. В ходе встреч подчеркивалась важность диалога между Минском и Варшавой, в том числе на межпарламентском уровне.
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