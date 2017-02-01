Литовцы назвали Россию и Беларусь самыми недружественными странами

Результаты исследования, проведенного центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу литовского МИДа, также показали, что в Литве падает популярность российских каналов, сообщает портал ru.delfi.lt

В опубликованном на сайте министерства сообщении говорится, что, по данным опроса, две трети жителей (65%) поддерживают членство Литвы в ЕС, против высказываются 12% опрошенных. Самый высокий уровень поддержки — среди молодежи, студентов и респондентов с высшим образованием.

Как самое недружественное по отношению к Литве государство, представляющее угрозу, большинство участников опроса назвали Россию (64%). Второе место в этом списке заняла Беларусь (20%). За год негативная оценка возросла на 7% (больше чем на треть).

Респонденты считают, что Литва должна активно сотрудничать с Латвией (67%), Польшей (65%), Эстонией (62%), больше половины опрошенных (59%) указали и Германию.

На вопрос о том, как избрание Дональда Трампа президентом США может повлиять на литовско-американские отношения и на ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, 39% респондентов ответили, что ничего по существу не изменится, 27% — что можно ожидать ухудшения, т.к. положение в международной сфере становится непредсказуемым, а 8% убеждены, что ситуация должна улучшиться. Согласно опросу, 88% жителей черпают сведения о внешней политике Литвы из телевизора. На втором месте — интернет-СМИ (43%). Радио источником информации о внешней политике является для 40% жителей, печать — 27%. Похожие результаты были получены и в ходе опроса, проведенного год назад.

За последний год заметно сократилась популярность в Литве российских телеканалов. 24% опрошенных указали, что постоянно смотрят новости и передачи о мировых событиях на «Первом балтийском канале», 14% — на РТР. Это на треть меньше, чем в конце 2015 года, когда проводился подобный опрос.

Исследование также показало, что у жителей Литвы постепенно растет интерес к международным событиям. 42% респондентов сказали, что интересуются или проявляют очень большой интерес к теме внешней политики (год назад таких было 38%). Среди них больше половины (58%) убеждены, что реализация интересов Литвы обеспечивается дипломатическими средствами.

69% жителей, интересующихся услугами МИДа и литовских диппредставительств, хорошо или очень хорошо оценили их качество.

Репрезентативный опрос общественного мнения был проведен в период со 2 по 10 декабря 2016 года, были опрошены 1002 жителя страны в возрасте 18 лет и старше.