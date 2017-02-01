Лукашенко проведет "Большой разговор с президентом"
Политика
01 февраля 2017
АА
Президент 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.
фото: nn.by
«Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием «Большой разговор с президентом», — сообщает пресс- служба президента.
В разговоре примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, "авторитетные" зарубежные массмедиа.
На встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. "Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам", - сказано в сообщении.
Прямая трансляция встречи с представителями общественности и СМИ начнется в 10 часов 3 февраля. Она будет вестись по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского радио.
Телеверсия встречи будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.
Белорусские пищевики не хотят использовать простейшие правовые механизмы для защиты собственных интересов, считает генеральный директор Евразийского агентства международного сотрудничества Александр Ольшевский.
Президент Беларуси от имени белорусского народа поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина и весь дружественный народ Китая с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.
После четырех лет лидерства Toyota утратила звание производителя наиболее востребованных автомобилей в мире. В 2016 году компания продала лишь 10,2 млн машин, тогда как Volkswagen удалось продать 10,3 млн.