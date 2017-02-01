Лукашенко проведет "Большой разговор с президентом"

Президент 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

«Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием «Большой разговор с президентом», — сообщает пресс- служба президента.

В разговоре примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, "авторитетные" зарубежные массмедиа.

На встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. "Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам", - сказано в сообщении.

Прямая трансляция встречи с представителями общественности и СМИ начнется в 10 часов 3 февраля. Она будет вестись по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского радио.

Телеверсия встречи будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.