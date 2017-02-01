На границе с Беларусью Россия вводит режим пограничной зоны
01 февраля 2017
Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью.
Соответствующие приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и в «Российской газете».
Так, в частности, региональным пограничным управлениям предписано «установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону».
Ранее в Смоленской области пограничная зона отсутствовала, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Латвией и Эстонией. Приказ Бортникова вступает в силу с 7 февраля 2017 года, пишут Naviny.by.
Как отмечается, данное решение главы российской спецслужбы направлено на «создание необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов».
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