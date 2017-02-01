О чем договаривается контактная группа по Донбассу в Минске?

Участники встречи в Минске 1 февраля обсудят, как побудить стороны конфликта к соблюдению режима прекращения огня.

Участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу на встрече в Минске 1 февраля сосредоточатся на поиске механизмов эффективного предупреждения открытых боестолкновений на линии соприкосновения, сообщил "Интерфаксу" источник в подгруппе по безопасности.

"Необходимо выработать рычаги незамедлительного побуждения сторон к соблюдению режима прекращения огня, чтобы стабилизировать гуманитарную обстановку", - сказал он.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась во второй половине января и к концу месяца стала критической: стороны конфликта обмениваются минометными ударами, звучат взаимные обвинения в применении запрещенных тяжелых вооружений. Сообщается о погибших военных и мирных жителях с обеих сторон. Наиболее сложная ситуация сложилась вокруг Донецка и Авдеевки.

Участники переговорного процесса намерены обсудить меры предупреждения подобных ситуаций в дальнейшем.

"Необходим прозрачный и эффективный механизм по предупреждению открытых боестолкновений. Среди такого рода мер может обсуждаться введение санкций, некой меры ответственности для той стороны, которая инициировала либо спровоцировала нарушение перемирия. Однако для этого наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны взять на себя ответственность по установлению стороны-нарушителя, чего пока не происходит", - сказал он.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения "очень опасная и тревожит ОБСЕ".

"Стороны вновь вернулись к открытым боестолкновениям. Отдельные участники процесса применяют запрещенные минскими соглашениями тяжелые виды вооружений. Минометы и легкобронированная техника применяется почти постоянно", - сказал источник.

Работе Контактной группы будет предшествовать встреча четырех тематических подгрупп, которые продолжат работу над выработкой механизмов проведения местных выборов, вопросами обмена пленных, стабилизации экономической ситуации.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер, заседание ТКГ начнется в 15:00. "Заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции вчера не состоялось в связи с отсутствием представителей ОРДЛО и России. Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится сегодня в 15.00", - сказала Д.Олифер.