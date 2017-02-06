Лукашенко вошел в топ-10 самых упоминаемых в российских СМИ персон. После Лаврова и Януковича

Лидером в январе стал Дональд Трамп, обошедший даже Владимира Путина.

Президент США Дональд Трамп в январе обогнал по упоминаемости в российских СМИ президента Владимира Путина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные своей Системы комплексного анализа новостей (СКАН).

В политических и финансово-экономических СМИ Трамп получил более 202 000 ссылок, Путин - 147 700. Первое место российский президент потерял впервые за последние несколько лет.

Ранее перестановки в топе рейтинга упоминаемости были только, когда президентом был Дмитрий Медведев, с 2008 по 2011 года.

На третьем месте январского рейтинга экс-президент США Барак Обама с 61 155 ссылками. В топ-10 за январь также вошли премьер-министр Дмитрий Медведев (40 862 упоминания), президент Украины Петр Порошенко (34 763), пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков (27 420), проигравшая выборы в США Хиллари Клинтон (23 843), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (16 513), экс-президент Украины Виктор Янукович (13 081) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (12 155).

Место в рейтинге определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.