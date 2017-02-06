Минский завод стройматериалов подал заявление на банкротство
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
02 февраля 2017
АА
Соответствующая информация появилась в Едином госреестре сведений о банкротстве.
bsc.by
В документах предприятия фигурирует как должник. Решением Экономического суда Минска на нем введен защитный период, который будет длиться до 20 марта 2017 года.
Минский завод строительных материалов – одно из старейших предприятий индустрии строительных материалов Беларуси. Завод ведет историю с 1925 года и изначально специализировался на выпуске кирпича. Кроме кирпича до недавнего времени он производил бетонные и растворные смеси, керамические блоки, агроперлит. МЗСМ принадлежит карьер глины «Лукомольский», а в 2008 году был присоединен Горынский комбинат строительных материалов.
По данным Минфина, за 2015 год предприятие получило убыток в 25 млрд рублей.
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