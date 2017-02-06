Кремль недоумевает намерением Лукашенко посадить главу Россельхознадзора

"Пусть посидит и подумает", - заявил Александр Лукашенко.
В связи с этими высказываниями, в Кремле выразили полное недоумение.
«В Москве, безусловно, недоумевают в связи с решением президента Белоруссии открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Данкверта», - отметили в пресс-службе президента России.
Представители Кремля также подчеркнули, что ведомство «блестяще» занимается выполнением своих функций, пишет газета.ру.
Ситуацию уже прокомментировал и сам Сергей Данкверт.
«На таких примерах, если будут такие заявления, каждый российский чиновник будет вспоминать Баумгертнера, а потом Данкверта. И очень сложно будет работать с Белоруссией», - заявил ТАСС глава Россельхознадзора.
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