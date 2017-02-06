Лукашенко: Беларусь пока еще не пришла к своей национальной идее
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 февраля 2017
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь еще не пришла к своей национальной идее и все попытки ее придумать не дали результата.
Как заявил президент, национальную идею Беларуси пытались найти или создать очень многие в Беларуси, но все попытки не привели к желаемому результату.
"Я все больше убеждаюсь, что, наверное, мы не пришли в своем развитии к той точке, когда бы эта идея ударила всех по мозгам и по сердцу. Я успокоился: раз общество ничего предложить не может, я тоже не могу придумать, даже боюсь, потому что это очень ответственно. Поэтому мы живем как живем, без этой идеи" - заявил президент.
Как заявил Александр Лукашенко, национальную идею страны нельзя придумать она должна сама созреть в обществе, а для этого нужно время.
"Нас к этому должна подвести сама жизнь, развитие нашей страны", пояснил Александр Лукашенко.
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