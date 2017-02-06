Лукашенко: Нам надо возбудить уголовное дело в отношении Данкверта

Александр Лукашенко велел возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесения ущерба белорусскому государству.

"Надо возбудить уголовное дело. Пусть посидит в изоляторе и подумает", - велел глава белорусского государства.

По мнению президента, только так можно решить проблемный вопрос с действиями Россельхознадзора в отношении белорусских продуктов питания.

Как заявил Александр Лукашенко, Беларусь поставляет в Россию только качественные продукты. При этом Россольхознадзор, пытаясь поставить заслон белорусским товарам создает искусственные барьеры на их пути.

По утверждению президента Беларуси, обвинения в реэкспорте товаров из стран, в отношении которых Россия ввела эмбарго, также не обоснованы.

"Мы сюда завозим сырье и здесь перерабатываем. Именно перерабатываем. а не наклейки переклеиваем", - заявил президент Беларуси.